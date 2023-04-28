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00:10, 28 апреля 2023Наука и техника

Вдыхание этанола вылечило мышей от гриппа

The Journal of Infectious Diseases: вдыхание паров этанола вылечило мышей от гриппа типа A

Фото: Jochen Tack / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Японские ученые из Окинавского института науки и технологий (OIST) выявили, что вдыхание этанола вылечило мышей от вируса гриппа типа A. Выводы исследования опубликованы в The Journal of Infectious Diseases.

Известно, что спирт является эффективным дезинфицирующим средством для поверхностей тела, поэтому специалисты решили проверить, может ли он будет так же эффективен при введении в организм. В эксперименте на мышах использовался распылитель влаги для получения паров этанола. Результаты показали, что подопытные, инфицированные гриппом А, при вдыхании паров спирта в течение десяти минут отключали деятельность вируса без каких-либо серьезных побочных эффектов.

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Вирусы гриппа А скапливаются в тонком слое, покрывающем клетки легких, необходимые для защиты дыхательных путей. Для воздействия на патогены концентрация этанола в заправочной жидкости должна достигать 20 процентов. Такое содержание спирта оказалось безвредно в испытаниях на клетках человеческих легких, при этом инактивировало вирус за одну минуту вне клеток, а также остановило репликацию внутри клеток.

Специалисты считают, что их открытие потенциально можно применить и на других вирусах, как гриппа, так и, например, SARS-CoV-2. Однако эксперты отмечают, что люди не должны пытаться использовать этанол в качестве терапии самостоятельно, поскольку это может привести к тяжелым последствиям или риску взрыва. Кроме того, эффективность и безопасность нового подхода для людей и других млекопитающих только предстоит оценить в будущих исследованиях.

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Елена Апазиди
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