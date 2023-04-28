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19:11, 28 апреля 2023Среда обитания

Андрей Губин показал интерьер загородного дома

Российский певец Андрей Губин показал арендованный им загородный дом

Кадр: Малахов / «Смотрим»

Российский певец Андрей Губин продемонстрировал, как выглядит арендованный им загородный дом. Интерьер постройки он показал в интервью для ток-шоу «Малахов».

Артист сообщил, что красный кирпичный двухэтажный дом с мансардой на Истре он посуточно арендовал почти месяц назад. Интерьер объекта выполнен преимущественно в белом цвете, с использованием предметов мебели и элементов декора в коричневом и синем цветах. Среди особенностей объекта — створчатые двери, наличие светильников и кранов необычной формы. Многие предметы мебели сделаны из дерева темных пород.

В доме есть несколько спален, ванная комната, кухня и гостиная с камином. Ванная комната выполнена в белом и синем тонах, стены выложены узорчатой плиткой. На мансарде расположена спальня в пастельных тонах с балконом. На небольшом, по мнению телеведущего Андрея Малахова, участке высажено несколько деревьев и кустов. Кроме того, там есть баня.

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Губин также объяснил, почему остановился именно на этом объекте для проживания. «Здесь более-менее приемлемый прайс, более-менее тихо. Я не люблю, когда шумят, потому что мне, чтобы музыку писать, нужно тихое помещение. Вот у меня квартира сталинская, пятый этаж, пентхаус. Но у нас лифтовая шахта стукает туда-сюда. А на студию ездить каждый день мне здоровье не позволяет», — объяснил певец. Кроме того, Губина отвлекают шум от пролетающих самолетов, проезжающих мотоциклов и ремонта.

Помимо прочего, Губин рассказал интервьюеру о доме своего детства. Певец отметил, что он и его родители жили достаточно скромно. До 21-24 лет артист проживал с ними в деревянном доме, с туалетом на улице.

В апреле актер Владимир Селиванов сообщил о желании переехать из квартиры в загородный дом. Он добавил, что последние четыре месяца проживает вместе со своей возлюбленной Александрой в ее квартире.

Полина Кислицына
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