В России оценили действия Китая после призыва Украины определиться

Востоковед Тавровский: Китай проигнорирует призыв Подоляка дистанцироваться от России

Российские эксперты, опрошенные РИА Новости, оценили действия Китая после призыва советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка определиться. По мнению руководителя Экспертного совета российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, востоковеда Юрия Тавровского, Пекин проигнорирует подобные обращения.

28 апреля Михаил Подоляк заявил, что Китаю придется дистанцироваться от России, чтобы сохранить влияние на мировую экономику. По словам политика, КНР больше года не могла определиться с позицией: работать в рамках международного права и «полностью замещать Россию» или стоять в стороне и постепенно терять влияние на мировую экономику.

«Я думаю, что Пекин это просто проигнорирует. У них есть такая формула, еще изобретенная Мао Цзедуном: наша позиция в отношении чего-то принципиальная. Состоит из двух частей: во-первых, мы отвергаем, во-вторых, мы презираем», — заявил Тавровский.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что заявление Подоляка копирует манеру общения западных политиков, которые пытаются продемонстрировать собственное превосходство в каждой фразе. Специалист указал, что подобное поведение не свойственно Китаю и в случае с Китаем не сработает.

Ранее министр иностранных дел Китая Цинь Ган подчеркнул, что позиция Пекина направлена на начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Он назвал телефонный разговор между лидером Китая Си Цзиньпином и Зеленским важным шагом к урегулированию конфликта.

