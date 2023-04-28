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15:25, 28 апреля 2023Среда обитания

Назван срок запуска движения по российской мегатрассе

Вице-премьер Хуснуллин: движение по трассе М-12 от Москвы до Казани запустят в 2023 году

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Движение по участку скоростной автодороги М-12 «Восток» от Москвы до Казани могут запустить в конце 2023 года. Такой срок открытия проезда по российской мегатрассе назвал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает ТАСС.

«Уже в конце года, надеемся, будет открыто движение на всем протяжении дороги от Москвы до Казани», — заявил зампред правительства. Первый замглавы госкомпании «Автодор» Игорь Коваль добавил, что в 2024 году трассу должны продлить до Екатеринбурга. В начале апреля Хуснуллин также говорил, что участок М-12 от Москвы до Арзамаса могут построить к 9 сентября.

В сентябре 2022 года движение запустили на первом участке мегатрассы — от Электростали до Орехово-Зуево. Позже, в декабре 2022-го, открыли отрезок от столицы до Владимира.

Скоростная автодорога М-12 длиной 811 километров пройдет по территории Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашии и Татарстана. Трасса объединит 17 крупнейших региональных центров. М-12 «Восток» соединят с сетью скоростных автомобильных дорог европейской части России (М-11 «Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 «Беларусь», М-4 «Дон»).

Нина Ташевская
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