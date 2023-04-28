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20:28, 28 апреля 2023Спорт

«Краснодар» стал чемпионом Молодежной футбольной лиги досрочно

«Краснодар» обыграл «Урал» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

«Краснодар» обыграл «Урал» и досрочно стал чемпионом Молодежной футбольной лиги (МФЛ) 2023 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча в рамках седьмого тура группы I прошла в Краснодаре и завершилась со счетом 5:1. У хозяев отличились Дмитрий Канаев, Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов и Артем Арутюнов, оформивший дубль. Единственный мяч гостей забил Илья Ишков.

Победа над «Уралом» стала для краснодарцев седьмой подряд на турнире. До завершения чемпионата осталось три тура.

«Краснодар» во второй раз выигрывает турнир. Первую победу в МФЛ клуб одержал в 2018 году. Помимо этого, в активе команды есть серебро.

Андрей Стрельцов
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