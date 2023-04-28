Минобороны заявило об уничтожении до 300 бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении

За сутки российские войска уничтожили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, также были уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и гаубица Д-30. Кроме того, в районе села Бондарное Донецкой народной республики (ДНР) была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, произведенная в США.

Конашенков рассказал, что штурмовые отряды продолжают уничтожение подразделений в западной части города. Он также подчеркнул, что Воздушно-десантные войска совместно с подразделениями «Южной» группировки войск с флангов мешают противнику завести в город дополнительные резервы. Кроме того, российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удар по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Богдановке, Часовом Яре, Николаевке, Красном и Предтечине.