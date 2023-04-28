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13:04, 28 апреля 2023Мир

Песков оценил перспективы зерновой сделки фразой «воз и ныне там»

Песков оценил состояние и перспективы зерновой сделки фразой «воз и ныне там»
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Алексей Никольский / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

Условия зерновой сделки, которые касаются российского продовольствия и удобрений, не выполняются. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передает ТАСС.

Представитель Кремля оценил состояние и перспективы продления черноморских договоренностей фразой «воз и ныне там». «Часть сделки, которая касалась наших поставщиков, — она до сих пор не выполнена. В этом плане, да, перспектива не очень хорошая», — уточнил он.

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Виктория Кондратьева
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