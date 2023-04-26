Песков рассказал о письме Гутерриша Путину
Песков заявил, что письмо генсека ООН Гутерриша Путину по зерновой сделке на рассмотрении
Письмо генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке доставлено президенту России Владимиру Путину, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.
«Да, безусловно, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается», — заявил он.
Ранее Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке. Генсек во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять российскую часть сделки.
До этого в МИД России обвинили Киев в стремлении вовсю эксплуатировать продуктовое соглашение. Украина хочет получить максимальную прибыль, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев, объяснила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.