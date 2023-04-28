В США сфотографировали созданные для Украины макеты С-300 и Тор-М1

«РВ»: США решили спасти остатки ПВО Украины с помощью высокоточных макетов С-300 и Тор-М1

В США замечен поезд с высокоточными макетами зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300 и зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Тор-М1, пишет Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Макеты сфотографировали очевидцы на железнодорожных путях в штате Огайо. По данным экспертов, их создали специально для Украины. По мнению специалистов, макеты решили отправить Киеву в попытках спасти остатки советских комплексов противовоздушной обороны (ПВО), которые активно уничтожают российские военные.

При этом макеты имеют свои колеса, их можно буксировать с помощью грузовиков до места стоянки.

Ранее газета The Washington Post писала об истощении ресурсов ПВО Украины. По данным журналистов, системы ПВО среднего радиуса, имеющиеся у Вооруженных сил Украины (ВСУ), исчерпают свои возможности к 23 мая.

