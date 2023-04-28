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01:03, 28 апреля 2023Мир

В Польше предположили происхождение обломков неопознанного военного объекта

RMF: обломки обнаруженной в Польше ракеты могли остаться после учений польской армии

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В Польше предположили происхождение обломков неопознанного военного объекта, по информации радиостанции RMF, это обломки ракеты, которые могли остаться после учений польской армии.

По сообщениям источников, обломки появились после испытаний систем противовоздушной обороны, которые закупаются для военных. Отмечается, что учения проходили в рамках ускоренного создания в Польше современной системы ПВО.

Радиостанция не уточняет, что именно было обнаружено — сама ракета или объект, который должен был стать ее мишенью.

Минобороны Польши сообщило 27 апреля, что обломки неопознанного военного объекта обнаружили на северо-западе страны, — недалеко от города Замосць примерно в 15 километрах от Быдгоща. Ситуация не угрожает безопасности местных жителей, подчеркнули в ведомстве.

Радиостанция RMF FM заявила, что объект является ракетой класса «земля-воздух», на которой якобы есть надписи на русском языке.

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Марина Совина
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