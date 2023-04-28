Организацию Пономарева признали нежелательной на территории России

Генпрокуратура признала нежелательной в России организацию Пономарева, Фейгина и Гудкова

Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России организацию Ильи Пономарева, Марка Фейгина и Геннадия Гудкова (все трое включены в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет об иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych) из Польши. Отмечается, что она представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, а ее целями являются насильственный захват власти в России, а также исполнение функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти.

В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.