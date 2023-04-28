В России признана нежелательной польская организация «Съезд народных депутатов»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Съезд народных депутатов» из Польши

Нежелательной на территории России признана деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych») из Польши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Решение принято по итогам проверки материалов.

В Генпрокуратуре сообщили, что организация была создана в 2022 году в Польше. Ее деятельность с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отметили в ведомстве.

Руководителями организации являются бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов) и Геннадий Гудков (включен в реестр иноагентов), а также экс-адвокат Марк Фейгин (включен в реестр иноагентов). Они выступают с сепаратистскими лозунгами. В настоящее время все трое проживают за пределами России.

Информация о признании организации «Съезд народных депутатов» направлена в Минюст России.