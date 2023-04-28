В России признана нежелательной польская организация «Съезд народных депутатов»
Нежелательной на территории России признана деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych») из Польши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.
Решение принято по итогам проверки материалов.
В Генпрокуратуре сообщили, что организация была создана в 2022 году в Польше. Ее деятельность с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отметили в ведомстве.
Руководителями организации являются бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов) и Геннадий Гудков (включен в реестр иноагентов), а также экс-адвокат Марк Фейгин (включен в реестр иноагентов). Они выступают с сепаратистскими лозунгами. В настоящее время все трое проживают за пределами России.
Информация о признании организации «Съезд народных депутатов» направлена в Минюст России.