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13:46, 28 апреля 2023Силовые структуры

В России признана нежелательной польская организация «Съезд народных депутатов»

Генпрокуратура РФ признала нежелательной организацию «Съезд народных депутатов» из Польши
Начало событий в новости Организацию Пономарева признали нежелательной на территории России

Фото: Наталья Макарова / Коммерсантъ

Нежелательной на территории России признана деятельность иностранной неправительственной организации «Съезд народных депутатов» («Kongres Deputowanych Ludowych») из Польши. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Решение принято по итогам проверки материалов.

В Генпрокуратуре сообщили, что организация была создана в 2022 году в Польше. Ее деятельность с целью насильственного захвата власти в России угрожает конституционному строю и безопасности страны, отметили в ведомстве.

Руководителями организации являются бывшие депутаты Госдумы Илья Пономарев (включен в реестр иноагентов) и Геннадий Гудков (включен в реестр иноагентов), а также экс-адвокат Марк Фейгин (включен в реестр иноагентов). Они выступают с сепаратистскими лозунгами. В настоящее время все трое проживают за пределами России.

Информация о признании организации «Съезд народных депутатов» направлена в Минюст России.

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Любовь Ширижик
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