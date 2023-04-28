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19:31, 28 апреля 2023Россия

Путин поделился мнением о создающих проблемы для России странах

Президент Путин заявил, что страны, желающие создать России проблемы, устроили их для себя
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Даничев / Sputnik / Reuters

Страны, которые желали создать проблемы для России, в итоге устроили их сами себе. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«Посмотрите на тех, кто создает нам проблемы, они, судя по всему, создают их сами себе», — сказал глава государства во время встречи с Советом законодателей.

Ранее Путин заявил, что Россия столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности и суверенитету. При этом глава государства подчеркнул, что видит готовность жителей страны отстаивать свое будущее.

Президент также отметил, что лучшие качества человека ярко проявляются именно «во времена вызовов и испытаний».

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Никита Абрамов
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