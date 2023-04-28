Польша решила проверить экспорт продуктов с Украины на предмет нарушений

Премьер Польши Моравецкий: Варшава попросит ЕК проверить экспорт продуктов с Украины

Варшава подаст заявку в Еврокомиссию с просьбой проверить рыночные нарушения при экспорте продуктов с Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает польское радио RFM24.

«Мы оперативно подадим заявку с просьбой о проверке рыночных нарушений по ряду направлений, таких как мясо птицы, яйца, молочные продукты», — сообщил политик. Он отметил, что Варшава хочет проверить влияние этих продуктов на польский рынок за последние несколько месяцев и риски, связанные с дестабилизацией польского рынка в будущем.

Ранее cтало известно, что Варшава предложила ЕК запретить, помимо экспорта зерна, ввоз фруктов, яиц, птицы, сахара и меда с Украины. По данным RFM24, Польша, Словакия, Румыния, Болгария и Венгрия согласовали общий список продуктов питания, импорт которых они хотят ограничить.

18 апреля ЕК объявила о том, что рассматривает возможность принятия дополнительного пакета мер поддержки для фермеров из ЕС, которые понесли потери после наплыва украинской сельскохозяйственной продукции.