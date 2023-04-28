Эксперты ЭИСИ рассказали об улучшении жизни людей в регионах

Эксперты ЭИСИ рассказали о повышении качества жизни в регионах с губернаторами новой волны

Губернаторы новой волны рассказали о повышении качества жизни в регионах России. Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко расширил список льготников по догазификации, который включает теперь 27 категорий. С 1 мая в Омской области мерой поддержки могут воспользоваться члены семей льготников и новые категории участников спецоперации.

Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин совместно с ЦУР ввел еженедельный рейтинг работы органов власти с сообщениями в соцсетях и на Госуслугах в формате «светофора». Это поможет поддерживать качество обратной связи с жителями. Первый рейтинг по новой системе планируют подготовить 1 июня.

Губернатор Алтайского Края Виктор Томенко увеличил объем субсидий из бюджета края для сохранения тарифов на железнодорожные перевозки для всех наших льготников. Более 13 тысяч медиков с начала года получили около 290 миллионов рублей в виде федеральных и региональных ежемесячных выплат.

Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов посетил Якутию и вместе с главой республики Айсеном Николаевым проверил готовность лесопожарной техники и личного состава к пожароопасному сезону и провел совещание по вопросам недропользования в субъекте. По итогам проверки Александр Козлов поблагодарил республику и главу за проделанную работу и отметил, что за сезон 2022 года регион добился кардинального снижения площади лесных пожаров, а по сравнению с 2021-м годом пройденная огнем площадь уменьшилась в 14 раз. В Якутске началось строительство завода крупнопанельного домостроения, который планируется ввести в строй в 2024 году.

Врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов вместе с первым заместителем министра России по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомедом Гусейновым и гендиректором Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Николаем Запрягаевым открыли новые мощности тепличного хозяйства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам взаимодействия с Упрдором добился ремонта на участке федеральной трассы М-7 в Кстовском районе. Открыт обновленный Штаб общественной поддержки «Единой России». В Нижнем Новгороде прошло заседание комиссии Госсовета по молодежной политике при участии главы Росмолодежи Ксенией Разуваевой, замминистра науки и высшего образования Ольги Петровой и губернаторов Дмитрия Артюхова и Павла Малкова. С губернатором Рязанской области Глеб Никитин отдельно обсудил межрегиональное сотрудничество в туризме, промышленности и молодежной политике.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, которая поддержала ряду предложений по развитию края. Во Владивостоке в этом году будут реконструированы или вновь построены более 240 детских площадок. Президент Владимир Путин поддержал передачу базы отдыха «Маяк» Всероссийскому детскому центру «Океан» для развития инфраструктуры детского отдыха.

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков совершает рабочие поездки по муниципалитетам для знакомства с ситуацией в регионе, посещает социальные объекты, где общается с жителями и узнает об их актуальных проблемах и вопросах. Регион готовит дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.

Губернатор Амурской области Василий Орлов проинспектировал работы по строительству нового моста через реку Зея, отметив эффективную работу подрядчика. Идет укладка асфальта — завершающий этап всех работ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об итогах визита в Узбекистан и участия в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Центральная Азия».

Губернатор Магаданской области Сергей Носов получил высокую оценку работы по ряду направлений от двух посетивших регион министров. Вместе с министром природных ресурсов России Александром Козловым глава посетил месторождение Тэутэджак, где готова к запуску золотоизвлекательная фабрика с планируемым ежегодным объемом производства золота до 3,2 тонн. С министром строительства России Иреком Файзуллиным Сергей Носов обсудил вопросы строительства современного и комфортного жилья, коммунальной инфраструктуры и социальных объектов, благоустройства, а также рассмотрел использование различных мер поддержки, в том числе в рамках социально-экономической инициативы «Инфраструктурное меню».