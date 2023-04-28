Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:06, 28 апреля 2023Наука и техника

Прибыль Samsung рухнула на 95 процентов

CNBC: прибыль Samsung упала до 640 миллиардов вон из-за процессоров — на 95 процентов

Фото: Peter DaSilva / Reuters

Samsung зафиксировала рекордное падение операционной прибыли за первый квартал 2023 года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В отчете корейской корпорации говорится, что операционная прибыль за первые три месяца года рухнула до 640 миллиардов вон или около 38 миллиардов рублей. Годом ранее операционная прибыль компании составила 14,12 триллиона вон или около 838 миллиардов рублей — таким образом, падение составило 95 процентов. Отмечается, что по данному показателя это самый слабый квартал Samsung с 2009 года.

Рекордное падение прибыли связали с эффективностью подразделения, производящего полупроводниковое оборудование — процессоры для смартфонов, компьютеров и других гаджетов. Так, в первом квартале года Samsung отчиталась об убытках подразделения в размере 4,58 триллиона вон — за тот же период прошлого года компания заработала 8,45 триллиона вон.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

Специалисты CNBC объяснили, что во время пандемии сложился дефицит полупроводникового оборудования, и партнеры Samsung закупали чипы в огромном количестве, накапливая запасы. В настоящий момент производители гаджетов борются с избыточными запасами компонентов, так как на фоне инфляции спрос на смартфоны и прочую технику упал.

В Samsung ожидают более позитивные итоги второй половины года. «Ожидается, что во втором полугодии спрос постепенно восстановится на фоне прогнозов о снижении уровня товарных запасов у клиентов», — отмечается в отчете корпорации.

Ранее стало известно, что компания Samsung вернет фирменные процессоры Exynos в свои флагманские смартфоны. Вероятнее всего, чипы Exynos получат аппараты серии Galaxy S24.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин разрешил соблюдать потолок цен на нефть при одном условии
Популярная певица 90-х призналась в нежелании переезжать в Москву
Доктор Мясников назвал неочевидные причины головной боли
Женщинам перечислили продукты для облегчения симптомов климакса
Пьяный голый турист избил прохожего в Индонезии мотоциклом и пошел под суд
Неизвестный решил продать бывший дом рэпера Дрейка
Прибыль Samsung рухнула на 95 процентов
Россиянка ударила подругу ножом в живот из-за секса с ее 33-летним сыном
56-летняя модель Sports Illustrated раскрыла секрет красоты
Названа стоимость самой дорогой квартиры в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.