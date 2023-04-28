В Казахстане анонсировали следующую встречу глав оборонных ведомств стран ШОС

Минобороны: встреча министров обороны стран ШОС в 2024 году пройдет в Казахстане

Следующая встреча министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) пройдет в 2024 году в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства республики.

В Минобороны отметили, что в Нью-Дели прошло очередное совещание глав оборонных ведомств Индии, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана. Во время него представители стран обменялись мнениями по сотрудничеству в профильной сфере в рамках ШОС с учетом современной геополитической ситуации.

Ранее сообщалось о внеплановых переговорах министра обороны России Сергея Шойгу и его китайского коллеги Ли Шанфу на полях совещания глав военных ведомств стран-участниц ШОС. Уточнялось, что в ходе беседы они «обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес».