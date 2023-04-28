Шойгу провел внеплановые переговоры с китайским коллегой

Министр обороны РФ Шойгу и глава Минобороны КНР Ли Шанфу провели переговоры на полях ШОС

Министр обороны России Сергей Шойгу и его коллега из Китая Ли Шанфу провели внеплановые переговоры на полях совещания глав минобороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает ТАСС.

Как отмечает агентство, в ходе незапланированных по протоколу переговоров стороны «обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес». Шойгу и Ли Шанфу также встречались перед началом общего совещания и в перерывах между сессиями.

Китайский министр обороны с 16 по 19 апреля находился с официальным визитом в России по приглашению Шойгу. Во время поездки он встретился с президентом России Владимиром Путиным. Ли Шанфу заявил, что Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят военно-политические союзы времен холодной войны.