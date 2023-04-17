Глава минобороны КНР заявил о новой эпохе отношений с Россией. По его словам, они превосходят союзы холодной войны

Министр обороны КНР Ли Шанфу: Китай и Россию связывают крепкие отношения

Китай и Россию связывают крепкие отношения, которые превосходят военно-политические союзы времен холодной войны. Об этом сообщил глава Министерства обороны КНР Ли Шанфу.

Такое заявление он сделал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным. Китайский политик назвал отношения двух стран очень устойчивыми. Он также подчеркнул, что они строятся на принципах неприсоединения, непротивоборства третьей стороне.

Кроме того, Ли Шанфу отметил, что Пекин и Москва активно развивают сотрудничество в практических областях. Также он указал на теплые взаимоотношения между народами. По словам политика, отношения КНР и России уже «вступили в новую эпоху».

Ли Шанфу подчеркнул своим визитом особый характер отношений между КНР и Россией

В ходе беседы с российским лидером глава Минобороны Китая заявил о стратегическом значении отношений Пекина и Москвы. Он напомнил, что КНР на протяжении 13 лет является первым торговым партнером России. «Отношения между нашими странами уже насчитывают более 70 лет, между нашими вооруженными силами, и они крепнут день ото дня», — подчеркнул Ли Шанфу.

Кроме того, политик добавил, что его визит в Россию является реализацией договоренностей Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которые были достигнуты в ходе мартовского визита последнего в Москву. Ли Шанфу подчеркнул, что это его первая зарубежная поездка с тех пор, как он занял должность министра обороны КНР.

Я специально выбрал для этого Россию, для того чтобы подчеркнуть особый характер и стратегическое значение наших двусторонних отношений Ли Шанфу Министр обороны КНР

Ли Шанфу также высказался о сотрудничестве России и Китая в военной и военно-технической областях. По его словам, оно развивается очень хорошо. Это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной, добавил глава Минобороны Китая.

Дружба лидеров двух стран

В ходе встречи с российским лидером Ли Шанфу указал на роль личной дружбы лидеров двух стран. По подсчетам китайской стороны, Владимир Путин и Си Цзиньпин уже провели 40 встреч. «Вы провели с ним очень насыщенные переговоры и определяете направления нашего сотрудничества на будущую перспективу, в том числе определили основные направления», — заявил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию прошел очень продуктивно. «Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств», — сказал глава государства.

Глава китайского оборонного ведомства Ли Шанфу пробудет в России с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.