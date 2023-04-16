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21:26, 16 апреля 2023Мир

Глава минобороны КНР объяснил свое особое отношение к России

Министр обороны КНР Ли Шанфу заявил о стратегическом значении отношений Пекина и Москвы

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Министр обороны Китая Ли Шанфу на переговорах с президентом России Владимиром Путиным объяснил, почему выбрал именно РФ для своего первого зарубежного визита в должности. Слова Ли приводит РИА Новости.

По словам Ли, таким образом он хотел подчеркнуть особый характер и стратегическое значение отношений Пекина и Москвы.

Также Ли Шанфу высказался о сотрудничестве России и Китая в военной сфере. По его словам, оно развивается успешно.

Глава китайского оборонного ведомства прибыл в Россию с официальным визитом 16 апреля и пробудет до 19-го. Это его первая зарубежная поездка после назначения на должность министра обороны в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу Ли Шанфу обсудит состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

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Екатерина Подвигина
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