Министр обороны КНР высказался о сотрудничестве России и Китая в военной сфере

Министр обороны КНР заявил об успешном развитии сотрудничества с Россией в военной сфере

Сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической сфере развивается успешно. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит «Интерфакс».

«Сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной», — подчеркнул министр.

Ли Шанфу поблагодарил Путина за то, что он нашел время для того, чтобы принять его в выходной день, и передал ему наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.

Глава китайского оборонного ведомства пробудет в России с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Шойгу и Ли Шанфу обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.