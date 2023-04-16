Министр обороны КНР высказался о сотрудничестве России и Китая в военной сфере
Сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической сфере развивается успешно. Такое заявление сделал глава Минобороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит «Интерфакс».
«Сотрудничество России и Китая в военной и военно-технической областях развивается очень хорошо, это вносит большой вклад в обеспечение безопасности глобальной и региональной», — подчеркнул министр.
Ли Шанфу поблагодарил Путина за то, что он нашел время для того, чтобы принять его в выходной день, и передал ему наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.
Глава китайского оборонного ведомства пробудет в России с официальным визитом с 16 по 19 апреля по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу. Это станет его первой зарубежной поездкой после назначения на должность главы китайского военного ведомства в марте 2023 года.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи Шойгу и Ли Шанфу обсудят состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в обороне, а также актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.