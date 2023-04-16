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20:22, 16 апреля 2023Россия

Путин назвал визит Си Цзиньпина очень продуктивным

Президент Путин заявил, что визит Си Цзиньпина в Россию прошел очень продуктивно

Фото: Maxim Shipenkov / Reuters

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию можно назвать очень продуктивным. Такую оценку дал президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно. Мы в том числе затрагивали, конечно, и сотрудничество по линии военных ведомств», — сказал глава государства в ходе встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу.

Российский лидер также попросил министра обороны КНР передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину.

С 20 по 22 марта 2023 года Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. По итогу переговоров главы двух государств подписали совместное заявление о планах экономического сотрудничества и соглашение о планах углубления партнерства. Председатель КНР заявлял, что его поездки в Россию дают большие результаты.

Позднее представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что сроки визита Путина в Китай пока не определены. В конце марта он также призывал не забегать вперед по этой теме.

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Алина Гончарова
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