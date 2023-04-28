Семья россиян потратила 700 тысяч рублей на тур по Мексике и не попала в страну

«Тинькофф Журнал»: российскую семью депортировали из Мексики без объяснения причин

Россиянин вместе с семьей потратил на тур по Мексике 700 тысяч рублей и не смог попасть в страну. О депортации без объяснения причин он рассказал в материале для сайта «Тинькофф Журнал».

Автор публикации по имени Юрий собрался поехать в отпуск с женой и тремя детьми, однако, прибыв в мексиканский Канкун, они не смогли покинуть аэропорт. Во время паспортного контроля, как отмечает мужчина, пограничники задавали много вопросов, уточняя цель и сроки приезда. После собеседования туристов отвели в отдельное помещение, где уже ждали несколько других пассажиров.

«Нас привели в комнату, отгороженную непрозрачным стеклом. Было холодно, помещение не отапливалось. На полу лежали холодные кожаные матрасы и грязные самолетные пледы с неприятным запахом», — описывает Юрий.

По его словам, один из туристов, находившихся в помещении, попытался через щель в окне попросить у незнакомца телефон и связаться с родными. Заметившие это офицеры пригрозили увести всех в подвальное помещение, если подобное еще раз повторится.

«В помещении не выключали свет. Мимо комнаты проходили толпы людей, из-за шума невозможно было даже ненадолго уснуть», — поделился автор публикации.

Туристов вывели из закрытой комнаты на следующий день, чтобы депортировать в страну вылета. Во время пересадки в Стамбуле российская семья была вынуждена провести еще несколько дней в турецком городе, после чего смогла вернуться в Россию.

«На несостоявшийся отпуск мы потратили больше 700 тысяч рублей — столько стоили билеты из Москвы в Стамбул, из Стамбула в Канкун и обратно. Бронь отеля тоже не успели отменить», — заключил Юрий.

Ранее шестерых жителей Нижегородской области задержали в аэропорту Израиля для дальнейшей депортации на родину без объяснения причины. Согласно имеющейся информации, туристы приехали в страну на Пасху. Сразу после посадки самолета израильские пограничники задержали россиян для дополнительной проверки.