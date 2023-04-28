Сиамские близнецы рассказали о сексе с одной вагиной на двоих

Сиамские сестры-близнецы признались, что у одной из них есть парень

Сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, живущие в американском штате Коннектикут, рассказали о своей необычной интимной жизни. В интервью изданию Today они признались, что у одной из них есть парень, а другая не интересуется сексом.

У 22-летних сестер общие печень, кровоток и репродуктивная система, в том числе вагина. Каждая из них отвечает за одну ногу: Кармен за правую, Лупита — за левую. В детстве им приходилось посещать курсы терапии и реабилитации, чтобы научиться управлять телом. Ходить они начали только в четыре года.

Лупита и Кармен говорят, что они преодолели множество проблем, но сейчас счастливы. «У нас прекрасная жизнь. Мы ходим в кино, на концерты (делим одно место на двоих), путешествуем на самолетах», — рассказали они.

По признанию девушек, у них много общего: обе хотят работать с животными, чувствуют эмоции друг друга. При этом они не устают одна от другой и попросту не знают, что такое жить порознь.

В вопросах личной жизни их интересы расходятся. У Кармен есть парень Даниэль, а Люпита асексуальна. Кармен рассказала, что на сайтах для знакомств не скрывала, что она — сиамский близнец, поэтому получала много сообщений от фетишистов. Даниэль, по ее словам, был первым, кто не стал задавать вопросы на эту тему.

Мы с Даниэлем встречаемся, но у нас нет сексуальной близости. Наши отношения — это близкая дружба. Мы обсуждаем помолвку, но сначала хотели бы пожить вместе. Мы любим детей, но не хотим своих. Мне нравится быть мамой собаки! Люпита и я не можем забеременеть, у нас эндометриоз, также мы принимаем блокаторы гормонов, чтобы не было менструаций Кармен Андраде сиамский близнец

Кармен добавила, что у ее парня и сестры отличные отношения. «Это забавно, потому что я ложусь спать позже, чем Люпита, но когда Даниэль ночует у нас, я быстро засыпаю, а он не спит и разговаривает с ней», — рассказала она.

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