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15:27, 28 апреля 2023Наука и техника

Windows 10 осталась без новых функций

Microsoft: Windows 10 22H2 окажется последней версией популярной ОС

Фото: Clint Patterson / Unsplash

В компании Microsoft заявили, что больше не будут выпускать обновления для Windows 10. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Представители IT-гиганта уточнили, что обновление Windows 10 22H2, которое вышло в октябре 2022 года, окажется последним крупным апдейтом для операционной системы. Таким образом, популярная система останется без новых функций. В корпорации призвали пользователей обновиться до актуальной Windows 11.

При этом в Microsoft пообещали, что будут выпускать для ОС обновления безопасности. Поддержка Windows 10 продлится до 14 октября 2025 года.

Также специалисты корпорации отметили, что если пользователи не могут по определенным причинам перейти на Windows 11, то им стоит установить апдейт 22H2.

Операционная система Windows 10 была выпущена в июле 2015 года. ОС оказалась последней версией Windows, которая поддерживала 32-разрядные процессоры.

В начале марта специалисты агентства Statcounter сообщили, что пользователи ПК и устаревших операционных систем неохотно переходят на Windows 11. По данным фирмы, в начале года доля Windows 10 на рынке составила 73,25 процента, Windows 11 — 19,13 процента.

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Андрей Ставицкий
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