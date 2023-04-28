44-летняя жена Валерия Меладзе показала лицо без макияжа

Бывшая солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа на отдыхе

Бывшая солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала лицо без макияжа на морском отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 44-летняя певица предстала в кафе, позируя с попугаем на плече. Звезда собрала волосы в небрежный низкий хвост и надела атласную светлую блузку с черными надписями. При этом видно, что она не стала наносить косметику, показав на камеру признаки возрастных изменений.

Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях. «Даже без макияжа вы очень привлекательны. Естественная красота, свежесть и глаза счастливой женщины», «Альбина, вы очень красивая!», «Альбина, как вы прекрасны в паре с попугаем! Восторгаюсь твоей естественной красотой!», «Какая естественность!», — восхитились юзеры.

Ранее голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком без макияжа и восхитила фанатов. 56-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале, позируя в красном пеньюаре с черными кружевами.