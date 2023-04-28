Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:42, 28 апреля 2023Ценности

56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа

56-летняя голливудская актриса Холли Берри показала естественную внешность

Фото: @halleberry

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале, позируя в красном пеньюаре с черными кружевами. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в «мокрую» прическу. «Зеркало — мой лучший друг», — подписала звезда пост, который набрал более 127 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Натуральная красота», «Где же ты нашла источник молодости?», «Ты такая потрясающая женщина», «Идеальная и невероятно красивая», «Такое впечатление, что тебе 25», — высказывались они.

Ранее актриса Холли Берри ответила на критику фаната, который обругал ее за публикацию фото в откровенном образе. Причиной для конфликта стал снимок, на котором она позировала обнаженной на балконе, облокотившись на ограду и отпивая напиток из бокала. Один из подписчиков негативно отозвался о фото в соцсетях (в настоящее время пост уже удален), посчитав его чересчур вульгарным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
На Украине испугались российского «фантастического» оружия
56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа
Гузеева ответила хейтерам на критику внешности
В России импортозаместили алюминиевые банки
Назван способ взять под контроль отношения с охладевшим партнером
Выгоревшую российскую деревню показали на видео
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского внесена в список террористов
Мужчина прошел тест ДНК и обнаружил семь братьев и сестер
Зюганов рассказал о планах КПРФ на выборы президента в 2024 году
Лукашенко назвал прифронтовыми граничащие с Украиной области Белоруссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.