56-летняя Холли Берри показала лицо без макияжа

56-летняя голливудская актриса Холли Берри показала естественную внешность

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале, позируя в красном пеньюаре с черными кружевами. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в «мокрую» прическу. «Зеркало — мой лучший друг», — подписала звезда пост, который набрал более 127 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. «Натуральная красота», «Где же ты нашла источник молодости?», «Ты такая потрясающая женщина», «Идеальная и невероятно красивая», «Такое впечатление, что тебе 25», — высказывались они.

Ранее актриса Холли Берри ответила на критику фаната, который обругал ее за публикацию фото в откровенном образе. Причиной для конфликта стал снимок, на котором она позировала обнаженной на балконе, облокотившись на ограду и отпивая напиток из бокала. Один из подписчиков негативно отозвался о фото в соцсетях (в настоящее время пост уже удален), посчитав его чересчур вульгарным.