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11:44, 12 апреля 2023Ценности

56-летняя Холли Берри ответила на критику своих откровенных фото

56-летняя актриса Холли Берри ответила на критику своих откровенных фото

Фото: Arturo Holmes / Getty Images

Голливудская актриса Холли Берри ответила на критику фаната, который обругал ее за публикацию фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она позирует обнаженной на балконе, облокотившись на ограду и отпивая напиток из бокала. Телезвезда распустила длинные волосы, уложенные в легкие локоны, и отказалась от аксессуаров.

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Один из подписчиков негативно отозвался об упомянутом изображении в Twitter (в настоящее время пост удален), посчитав его чересчур вульгарным. «Представьте, что вам больше 50 лет, но вы все еще фотографируетесь голой, чтобы привлечь внимание вопреки менопаузе. В таком возрасте пора сидеть с внуками», — отметил поклонник.

Берри отреагировала на высказывания юзера в ответной публикации. «Ребята, вы знали, что сердце креветки находится в ее голове?» — пошутила актриса. Впоследствии она получила множество поддерживающих комментариев от других пользователей сети.

Ранее в апреле Холли Берри показала тело в бикини. Актриса поделилась снимком, на котором она позировала на фоне моря, облокотившись спиной о прозрачную стеклянную ограду. На ней был надет раздельный купальник черного цвета. Ее образ дополняла бежевая туника с глубоким декольте и разрезами по бокам.

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Майя Пономаренко
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