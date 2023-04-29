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12:40, 29 апреля 2023Мир

МИД прокомментировал ультиматум Киева по аммиакопроводу в Одессу

Вершинин: Россия отвергает условия Украины по запуску аммиакопровода «Тольятти — Одесса»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россия отвергает выдвинутые Украиной политические условия для запуска аммиакопровода «ТольяттиОдесса». Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, сообщает РИА Новости.

«Аммиак мы всегда рассматривали <...> как обоюдовыгодный коммерческий проект, но не как что-то связанное с возможностью выдвижения политических условий. [Политические требования Киева по аммиакопроводу] были разнообразные, мы всех их отвергали, и сегодня мы отвергаем», — объяснил дипломат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что согласился бы на экспорт российского аммиака через Украину в обмен на освобождение украинских военнопленных. «Это то, что я предложил ООН», — заявил глава государства. На данный момент восстановление аммиакопровода «Тольятти — Одесса» и его работы является одним из пунктов зерновой сделки, не реализованных до сих пор.

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Виктория Кондратьева
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