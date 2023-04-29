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17:51, 29 апреля 2023Спорт

Мексиканец Перес выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Азербайджана

Пилот Red Bull Перес выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Мексиканский пилот Red Bull Серхио Перес выиграл спринтерскую гонку на Гран-при Азербайджана «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место занял пилот Ferrari из Монако Шарль Леклер. Замкнул тройку лидер общего зачета и действующий чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Согласно новому формату соревнований, спринт не является квалификацией к основной гонке, которая состоится 30 апреля. Всего в текущем сезоне запланировано шесть спринтерских гонок.

Гран-при Азербайджана проходит с 28 по 30 апреля 2023 года в Баку. В 2022 году победителем соревнований стал Ферстаппен, Перес финишировал вторым, а третье место занял британец Джордж Расселл из команды Mercedes.

Дарья Коршунова
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