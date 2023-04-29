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18:35, 29 апреля 2023Мир

У дипмиссии Польши в Москве прошла акция против выселения посольской школы

В Москве у дипмиссии Польши прошла акция против выселения школы при посольстве в Варшаве

В Москве у дипмиссии Польши прошла акция против выселения школы при посольстве России в Варшаве. Видео с акции публикует РИА Новости.

На размещенных кадрах видно, что в акции принимают участие юноши в куртках с надписью «Молодая гвардия». В руках демонстранты держат плакаты «Польша бьет по детям», «С детьми воюют фашисты» и «Фашисты, руки прочь от детей».

Участники акции напротив представительства Польши скандируют «Фашист не пройдет».

Ранее сообщалось, что власти Варшавы при поддержке полиции ворвались в здание посольской школы и повесили на двери новые замки. Польша дала сотрудникам меньше восьми часов на сборы.

2 марта МИД Польши сообщил о начале процесса изъятия объектов недвижимости России в стране. В частности, это коснется здания школы при российском посольстве. В еще одном здании ранее проживали российские дипломаты, теперь оно не заселено и требует ремонта.

Марк Леонов
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