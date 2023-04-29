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21:33, 29 апреля 2023Спорт

«Спартак» спасся от поражения в матче РПЛ с «Ростовом»

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 25-го тура РПЛ

Фото: Александр Ступников / Globallookpress.com

«Спартак» и «Ростов» сыграли вничью в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. Первым ворота хозяев на 80-й минуте поразил полузащитник «Ростова» Александр Селява. На четвертой добавленной минуте Александр Соболев спас «Спартак» от поражения.

«Ростов» имеет в активе 50 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру, петербургскому «Зениту», 11 очков. «Спартак» с 49 очками замыкает тройку сильнейших.

В следующем туре 6 мая «Ростов» примет воронежский «Факел». Днем позднее «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

Дарья Коршунова
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