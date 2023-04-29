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19:45, 29 апреля 2023Мир

Польша усилит защиту границы с Россией

Моравецкий заявил, что Польша усилит защиту границы с РФ в районе Калининградской области

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении усилить защиту границы с Россией в районе Калининградской области. Об этом в субботу, 29 апреля, сообщает «Польское радио».

По его словам, власти обеспечат физическую и электронную безопасность, а также присутствие пограничников и сотрудников других необходимых служб.

«На польско-российской границе мы обеспечим такую же безопасность, как ранее на границе с Белоруссией», — заключил премьер-министр.

В январе прошлого года власти Польши на фоне миграционного кризиса приняли решение о строительстве стены на границе с Белоруссией. Забор будет достигать 5,5 метра в высоту, а в длину — более 186 километров. Впоследствии Варшава высказывалась о возможном закрытии границ с соседом в случае необходимости.

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Варвара Кошечкина
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