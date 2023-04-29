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06:30, 29 апреля 2023Наука и техника

Российскую планирующую бомбу сравнили с американским JDAM

Военный эксперт Леонков: российские бомбы отличаются от JDAM расположением агрегатов

Фото: Paul Hanna / Reuters

Особенностью российских планирующих бомб, которая отличает их от американских корректируемых боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM), является расположение корректирующего агрегата. Планирующие бомбы сравнил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«В отличие от американских JDAM, у наших "мозги" находятся не в бомбе, то есть американцы ставят корректирующее устройство на бомбу и вместе с ней оно погибает, это увеличивает боеприпас в цене раз в десять. А мы оставили бомбу ту же, но наше устройство устанавливается на самолет», — сказал Леонков.

По его словам, изготовитель автоматизировал процессы, и в полете бомбы «падают точно в то место, куда их направляют».

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21 марта 2023

Ранее в апреле издание Newsweek со ссылкой на украинского военного аналитика Александра Коваленко писало, что планирующие бомбы, которые применяют Вооруженные силы России, представляют серьезную угрозу для Украины.

В марте «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы России получили новую линейку высокоточных авиационных бомб, которые могут планировать на расстояние в десятки километров.

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Даниил Иринин
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