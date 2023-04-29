Российскую планирующую бомбу сравнили с американским JDAM

Военный эксперт Леонков: российские бомбы отличаются от JDAM расположением агрегатов

Особенностью российских планирующих бомб, которая отличает их от американских корректируемых боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM), является расположение корректирующего агрегата. Планирующие бомбы сравнил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.ru.

«В отличие от американских JDAM, у наших "мозги" находятся не в бомбе, то есть американцы ставят корректирующее устройство на бомбу и вместе с ней оно погибает, это увеличивает боеприпас в цене раз в десять. А мы оставили бомбу ту же, но наше устройство устанавливается на самолет», — сказал Леонков.

По его словам, изготовитель автоматизировал процессы, и в полете бомбы «падают точно в то место, куда их направляют».

Ранее в апреле издание Newsweek со ссылкой на украинского военного аналитика Александра Коваленко писало, что планирующие бомбы, которые применяют Вооруженные силы России, представляют серьезную угрозу для Украины.

В марте «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что Воздушно-космические силы России получили новую линейку высокоточных авиационных бомб, которые могут планировать на расстояние в десятки километров.