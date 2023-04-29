Власти Новой Каховки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны ВСУ

Новая Каховка в Херсонской области подверглась массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

Как отмечает РИА Новости, после обстрела в городе пропало электричество.

В администрации назвали ведущийся обстрел жесточайшим и обратились к жителям с призывом укрыться в убежищах.

Направление Новой Каховки рассматривается как одно из предполагаемых путей наступления ВСУ.

На это направление в качестве возможного места удара ВСУ указывал и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отмечал, что попытка ВСУ форсировать Днепр не исключена.