Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:51, 29 апреля 2023Мир

В ООН сочли провалившейся инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС

В ООН сочли, что инициатива МАГАТЭ относительно Запорожской АЭС потерпела неудачу

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В ООН сочли провалившейся идею МАГАТЭ о создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники.

«На протяжении недель команда генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша говорит дипломатам и другим, что они считают, что инициатива МАГАТЭ потерпела неудачу», — говорится в публикации.

Материалы по теме:
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС. Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
Миссия МАГАТЭ добралась до Запорожской АЭС.Что происходит на станции и может ли Энергодар стать новым Чернобылем?
2 сентября 2022
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля. Украину ждет энергетический кризис
Запорожскую АЭС законсервируют из-за обстрелов, они создают угрозу нового Чернобыля.Украину ждет энергетический кризис
12 августа 2022

По данным газеты, с февраля высокопоставленные чиновники ООН планировали взять на себя дипломатические усилия по этому вопросу. Два дипломата уточнили, что Гутерреш вел переговоры с представителями России и Украины для обсуждения новых идей.

Ранее стало известно об успешной смене экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, где два сотрудника агентства будут оценивать ситуацию с ядерной безопасностью на станции. Представители миссии работают на АЭС с сентября прошлого года.

Запорожская АЭС, самая крупная в Европе, находится под охраной российских военных с марта 2022 года. В МИД России подчеркивали, что этот шаг необходим для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию АЭС, а МАГАТЭ настаивает на создании зоны безопасности вокруг станции.

Ранее сообщалось, что военные действия в районе ЗАЭС продолжаются. Около нее произошел взрыв мины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
ЦСКА второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина
В ООН сочли провалившейся инициативу МАГАТЭ по Запорожской АЭС
Польша усилит защиту границы с Россией
В США высказались о поддержке Украины после обновления состава Конгресса
Sony отметила снижение спроса на игры для консолей
Последние минуты жизни российского водителя попали на видеорегистратор
Венгры сильно разочаровались в ЕС
Мужчина пробежал марафон и умер по пути домой
Зеленский объяснил необходимость ношения при себе пистолета
Треть россиян поддержали сокращение январских праздников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.