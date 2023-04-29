Минобороны опубликовало проект поправок об электронных повестках

МО РФ опубликовало текст законопроекта об электронных повестках и личных делах призывников

Минобороны России (МО РФ) опубликовало текст законопроекта об электронных повестках и личных делах призывников. Документ размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Из него следует, что электронные личные дела подлежащих призыву граждан будут формироваться на основе данных других государственных сервисов.

В пояснительной записке к документу говорится, что повестки будут направляться в личный кабинет россиянина и будут считаться врученными с момента размещения там.

Кроме того, документ подразумевает запрет на выезд россиянина после получения повестки и введение в отношении призывника ограничительных мер, если тот не явится в военкомат в течение двадцати календарных дней.

Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках и едином реестре военнообязанных 14 апреля.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что в российских военкоматах местами много бардака, поэтому закон призван исправить эту ситуацию, а скорость его принятия связана с важностью документа. Он напомнил, что сведения о проблемах в военкоматах России вскрылись после начала спецоперации на Украине.