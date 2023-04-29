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13:34, 29 апреля 2023Россия

Пригожин ответил на вопрос об участии в параде Победы

Евгений Пригожин заявил, что не будет присутствовать на параде Победы в Москве

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин не будет присутствовать на параде Победы в Москве. На вопрос о своем участии в мероприятии он ответил в интервью военному корреспонденту Семену Пегову, запись беседы опубликована на канале проекта WarGonzo в «Дзен.Видео».

«Нет. У нас много работы», — заявил Пригожин в ответ на соответствующий вопрос.

В ходе интервью он также высказался о готовящемся контрнаступлении Вооруженных сил Украины. Основатель ЧВК предполагает, что оно состоится в ближайшее время — до 15 мая. По мнению Пригожина, ранее украинскую армию сдерживали внутренние проблемы и плохая погода.

28 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в параде на Красной площади, посвященном 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, примут участие подразделения бойцов специальной военной операции.

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Варвара Кошечкина
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