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19:33, 29 апреля 2023Наука и техника

Sony отметила снижение спроса на игры для консолей

Bloomberg: пользователи PlayStation 5 снизили расходы на игры

Фото: Nikita Kostrykin / Unsplash

Корпорация Sony Group предоставила консервативный прогноз прибыли на текущий финансовый год и предупредила о влиянии спада мировых потребительских расходов на покупки в сфере электроники и развлечений. Об этом сообщает Bloomberg.

Токийская компания ожидает операционную прибыль в размере 1,17 триллиона иен (686,5 миллиарда рублей) в год, заканчивающийся в марте 2024 года. Это ниже средних прогнозов аналитиков в 1,27 триллиона иен (745,1 миллиарда рублей). Снижение спроса со стороны пользователей связано в основном с подразделением PlayStation, где прогноз Sony оказался ниже консенсуса. В компании отметили, что ожидают снижения продаж игр от PlayStation Studios в этом финансовом году.

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За квартал до марта продажи флагманской консоли Sony PlayStation 5 достигли 6,3 миллиона единиц. Этот показатель втрое превысил продажи за аналогичный период прошлого года и показал, что Sony может приступать к масштабированию производства оборудования.

Президент и операционный директор компании Хироки Тотоки заявил, что в текущем году Sony планирует продать 25 миллионов консолей. В то же время он предостерег, что спрос на потребительскую электронику, вероятно, останется слабым на фоне общего экономического замедления.

Ранее сообщалось, что Sony нарастила поставки PlayStation 5, помешав бизнесу перекупщиков. В результате перекупщики начали продавать устройства себе в убыток.

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Алиса Дмитриева
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