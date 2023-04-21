Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:33, 21 апреля 2023Наука и техника

Поставки PlayStation 5 ударили по бизнесу перекупщиков

Wccftech: перекупщики стали продавать PlayStation 5 с большой скидкой

Фото: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock / Fotodom

Sony нарастила поставки PlayStation 5, помешав бизнесу перекупщиков. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты портала заметили, что на сайтах с объявлениями появилось большое количество консолей PS5, продаваемых со скидкой. Так, на eBay предлагали новые нераспакованные приставки Sony стоимостью около 400 долларов, тогда как рекомендованная розничная цена девайса составляет минимум 460 долларов. Авторы предположили, что от запасов избавляются перекупщики, которые закупили консоли во время дефицита.

Также на eBay нашли приставки Sony в комплекте с играми, оцененные всего в 450-490 долларов. При этом розничная стоимость консолей составляет 560 долларов. Таким образом, перекупщики, по бизнесу которого ударила нарастившая поставки Sony, начали продавать устройства себе в убыток.

Чаще всего на сайтах с объявлениями можно найти консоли самой первой ревизии. При этом в официальной рознице доступны модели более новых ревизий, в которых были исправлены проблемы первого поколения PS5. «Сейчас самое время для покупки PlayStation 5, если вы присматривались к ней», — подытожили журналисты.

В конце января компания Sony заявила об отсутствии дефицита консолей PS5. «Всем нашим поклонникам: спасибо за ваше терпение, когда мы смогли справиться с беспрецедентным спросом на консоль PS5 в условиях глобальных проблем», — отметили в корпорации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нехватке вооружения для контрнаступления ВСУ
Раскрыто недорогое устройство для кутежа
Платье Виктории Бекхэм сравнили в сети с туалетной бумагой
Россиянин похитил и изнасиловал решившую расстаться с ним подругу
Появились фото обломков сбитого в Курской области беспилотника
В Нью-Йорке продадут дом беседовавшей с Ельциным американской журналистки
Заядлый путешественник назвал лучшую обувь для перелета
В США назвали Украину гнилым кораблем и призвали утопить ее
Поставки PlayStation 5 ударили по бизнесу перекупщиков
Назван простой способ избежать конфликтов в отношениях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.