Поставки PlayStation 5 ударили по бизнесу перекупщиков

Wccftech: перекупщики стали продавать PlayStation 5 с большой скидкой

Sony нарастила поставки PlayStation 5, помешав бизнесу перекупщиков. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты портала заметили, что на сайтах с объявлениями появилось большое количество консолей PS5, продаваемых со скидкой. Так, на eBay предлагали новые нераспакованные приставки Sony стоимостью около 400 долларов, тогда как рекомендованная розничная цена девайса составляет минимум 460 долларов. Авторы предположили, что от запасов избавляются перекупщики, которые закупили консоли во время дефицита.

Также на eBay нашли приставки Sony в комплекте с играми, оцененные всего в 450-490 долларов. При этом розничная стоимость консолей составляет 560 долларов. Таким образом, перекупщики, по бизнесу которого ударила нарастившая поставки Sony, начали продавать устройства себе в убыток.

Чаще всего на сайтах с объявлениями можно найти консоли самой первой ревизии. При этом в официальной рознице доступны модели более новых ревизий, в которых были исправлены проблемы первого поколения PS5. «Сейчас самое время для покупки PlayStation 5, если вы присматривались к ней», — подытожили журналисты.

В конце января компания Sony заявила об отсутствии дефицита консолей PS5. «Всем нашим поклонникам: спасибо за ваше терпение, когда мы смогли справиться с беспрецедентным спросом на консоль PS5 в условиях глобальных проблем», — отметили в корпорации.