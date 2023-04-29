Две москвички приняли звезды за беспилотники и пожаловались в полицию

Две жительницы Москвы пожаловались в полицию на звезды, приняв их за дроны ВСУ

Две москвички пожаловались в полицию на звезды. Об этом сообщает АГН «Москва» в своем Telegram-канале.

По его данным, пожилые жительницы столичного района Лефортово приняли яркие точки в небе за дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщения поступили на фоне попыток беспилотных летательных аппаратов атаковать Крым и Севастополь.

Приехавшая на место полиция беспилотников не обнаружила.

Ранее сообщалось, что два дрона упали на территории частных домов под Шатурой и Раменским в Подмосковье. Позже выяснилось, что одно из устройств оказалось игрушечным.