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20:50, 29 апреля 2023Россия

Две москвички приняли звезды за беспилотники и пожаловались в полицию

Две жительницы Москвы пожаловались в полицию на звезды, приняв их за дроны ВСУ

Фото: Olga Guryanova / Unsplash

Две москвички пожаловались в полицию на звезды. Об этом сообщает АГН «Москва» в своем Telegram-канале.

По его данным, пожилые жительницы столичного района Лефортово приняли яркие точки в небе за дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщения поступили на фоне попыток беспилотных летательных аппаратов атаковать Крым и Севастополь.

Приехавшая на место полиция беспилотников не обнаружила.

Ранее сообщалось, что два дрона упали на территории частных домов под Шатурой и Раменским в Подмосковье. Позже выяснилось, что одно из устройств оказалось игрушечным.

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Марк Леонов
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