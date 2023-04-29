Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:31, 29 апреля 2023Бывший СССР

Стал известен альтернативный маршрут ВСУ к Крыму

France24: ВСУ могут пройти к Крыму через город Токмак в Запорожье

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут проложить альтернативный маршрут к Крыму через город Токмак в Пологовском районе Запорожской области. Об этом пишет France24 со ссылкой на специалиста по украинско-российскому конфликту, преподавателя в Университете Глазго Гусейна Алиева.

France24 отмечает, что дорога к полуострову через Токмак длинная, однако этот город важен со стратегической точки зрения. Как утверждает Алиев, Токмак является «стратегическим перекрестком, ведущим вниз к Мелитополю и позволяющим отрезать российские силы в Херсонской области от их центра снабжения в Мариуполе».

Алиев отмечает, что если в результате контрнаступления у ВСУ получится восстановить ось между Токмаком и Мелитополем, то почти наверняка это обеспечит полный контроль Киева над Херсонской областью. Это, в свою очередь, облегчит украинским силам продвижение к Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Украинский лидер отметил, что успех ВСУ будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны России сообщило об ударе по группировке войск ВСУ «Херсон»
В российском городе выступили за запрет «бала Сатаны» в караоке-баре «Ад»
ВМС Британии расследует инцидент с утерей схемы подлодки в туалете паба
«Зенит» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ благодаря покеру Малкома
Ликвидирован крупный пожар в российской деревне
В Крыму усомнились в легитимности независимости Украины
Зеленского заподозрили в подготовке опасной эскалации
Врачи прооперировали мужчину на Эйфелевой башне после остановки сердца
Крокодила заподозрили в таинственном исчезновении рыбака
Стал известен альтернативный маршрут ВСУ к Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.