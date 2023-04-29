Стал известен альтернативный маршрут ВСУ к Крыму

France24: ВСУ могут пройти к Крыму через город Токмак в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут проложить альтернативный маршрут к Крыму через город Токмак в Пологовском районе Запорожской области. Об этом пишет France24 со ссылкой на специалиста по украинско-российскому конфликту, преподавателя в Университете Глазго Гусейна Алиева.

France24 отмечает, что дорога к полуострову через Токмак длинная, однако этот город важен со стратегической точки зрения. Как утверждает Алиев, Токмак является «стратегическим перекрестком, ведущим вниз к Мелитополю и позволяющим отрезать российские силы в Херсонской области от их центра снабжения в Мариуполе».

Алиев отмечает, что если в результате контрнаступления у ВСУ получится восстановить ось между Токмаком и Мелитополем, то почти наверняка это обеспечит полный контроль Киева над Херсонской областью. Это, в свою очередь, облегчит украинским силам продвижение к Крыму.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал контрнаступление Вооруженных сил страны на Крым. Глава государства заявил, что, по его мнению, украинским военным удастся оттеснить российские войска и вернуть полуостров под контроль Киева. Украинский лидер отметил, что успех ВСУ будет во многом зависеть от того, продолжит ли Запад поставки оружия.