В США обвинили Зеленского в опасной для Украины политике

National review: продвижение либеральной повестки Зеленским угрожает поддержке Украины

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удалось заручиться поддержкой Республиканской партии США, поскольку они недовольны продвижением либеральной повестки с его стороны. Это может привести к тому, что Украина лишится поддержки в случае смены власти в американской администрации, считает обозреватель National Review Бобби Миллер.

«Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу», — заявил журналист.