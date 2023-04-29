Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:22, 29 апреля 2023Интернет и СМИ

В США обвинили Зеленского в опасной для Украины политике

National review: продвижение либеральной повестки Зеленским угрожает поддержке Украины
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не удалось заручиться поддержкой Республиканской партии США, поскольку они недовольны продвижением либеральной повестки с его стороны. Это может привести к тому, что Украина лишится поддержки в случае смены власти в американской администрации, считает обозреватель National Review Бобби Миллер.

«Зеленский мог бы провести мастер-класс по самосаботажу», — заявил журналист.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сухопутные силы США решили прекратить полеты своей авиации
В США обвинили Зеленского в опасной для Украины политике
Россиянам объяснили недостатки японских автомобилей с пробегом
Мясников поделился советами по закаливанию организма с нуля
В Севастополе загорелся резервуар с топливом
Опередивший Эрдогана кандидат в президенты пообещал вступление Турции в ЕС
В Польше усомнились в российском происхождении обломков военного объекта
США начнут работу над системой РЭБ для замены отправленных на Украину M113
Опубликованы фото с места смертельного ДТП в Подмосковье
Российские фермеры пожаловались на проблемы с утилизаций навоза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.