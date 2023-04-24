США захотели удостовериться в успехе наступления Киева

Белый дом: США хотят удостовериться, что наступление Киева будет успешным

США хотят удостовериться, что контрнаступление Украины будет успешным, а решение о том, когда и где оно начнется, остается за президентом республики Владимиром Зеленским, заявили в Белом доме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби.

Он добавил, что Вашингтон и его союзники делают все возможное, чтобы удостовериться, что Киев готов к наступлению.

Как писало агентство Bloomberg, в Евросоюзе не верят в успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году. Чиновники в объединении полагают, что украинским военнослужащим удастся продвинуться не дальше 30 километров, поскольку Россия «успела занять оборонительные позиции перед надвигающимся наступлением».