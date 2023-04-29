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07:28, 29 апреля 2023Силовые структуры

Россиянин попытался провести почти пять килограммов золота в ручке чемодана

Baza: на Чукотке задержали пытавшегося провести почти 5 кг золота в ручке чемодана мужчину

Фото: Jonas Walzberg / dpa / Global Look Press

Россиянина, который попытался провести почти пять килограммов золота в ручке чемодана, задержали на Чукотке. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, 39-летнего Андрея С., прилетевшего в Анадырь из Иркутской области, задержали во время досмотра. С помощью ручного металлодетектора сотрудники безопасности обнаружили в ручке чемодана рассыпчатую породу желтого цвета. В результате пассажир признался, что это золото.

Марина Совина
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