Турция анонсировала «большую новость» о добыче нефти

Министр энергетики Донмез: Турция скоро может сообщить большую новость о добыче нефти

Турция в скором времени может сообщить большую новость о добыче нефти. Это анонсировал министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез, передает РИА Новости.

«Мы можем дать большую новость о нефти очень скоро», — заявил министр. В декабре 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на юго-востоке страны обнаружили крупное месторождение нефти с запасами 150 миллионов баррелей.

Месторождение открыли в районе горы Габар в провинции Ширнак. По словам турецкого лидера, это месторождение — одно из десяти самых больших открытых на суше в 2022 году. Стоимость запасов в нем оценивают в 12 миллиардов долларов.

Ранее Турция резко снизила закупки российской нефти и газа. Импорт нефти из России упал в 1,9 раза, до 963 тысяч тонн, в декабре 2022 года. В целом страна сократила закупки нефти на 11,5 процента к ноябрю, до 2,3 миллиона тонн. Импорт газа снизился на 18 процентов за год, до 21,6 миллиарда кубометров.