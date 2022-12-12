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20:39, 12 декабря 2022Мир

Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти

Эрдоган: на юго-востоке Турции обнаружено месторождение нефти с запасами 150 млн баррелей
Реджеп Эрдоган

Реджеп Эрдоган. Фото: Aditya Pradana Putra / Reuters

На юго-востоке Турции обнаружено крупное месторождения нефти с запасами 150 миллионов баррелей. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Месторождение открыли в районе горы Габар в провинции Ширнак. «Это одно из десяти крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году», — указал Эрдоган. По его словам, стоимость запасов оценивается примерно в 12 миллиардов долларов.

6 декабря газета Sabah писала, что Эрдоган вскоре объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке. Возможный объем добычи сырья на территории у горы Габар тогда оценили в 5 тысяч баррелей в сутки с возможностью доведения до 20 тысяч баррелей.

В июне турецкий лидер сообщал, что в городе Адана в двух скважинах найдена высококачественная нефть. Он отметил, что ее запасы оцениваются в один миллиард долларов.

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Алина Гончарова
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