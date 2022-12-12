Эрдоган заявил об обнаружении в Турции крупного месторождения нефти

Эрдоган: на юго-востоке Турции обнаружено месторождение нефти с запасами 150 млн баррелей

На юго-востоке Турции обнаружено крупное месторождения нефти с запасами 150 миллионов баррелей. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

Месторождение открыли в районе горы Габар в провинции Ширнак. «Это одно из десяти крупнейших месторождений, открытых на суше в 2022 году», — указал Эрдоган. По его словам, стоимость запасов оценивается примерно в 12 миллиардов долларов.

6 декабря газета Sabah писала, что Эрдоган вскоре объявит об обнаружении месторождений нефти в Ширнаке. Возможный объем добычи сырья на территории у горы Габар тогда оценили в 5 тысяч баррелей в сутки с возможностью доведения до 20 тысяч баррелей.

В июне турецкий лидер сообщал, что в городе Адана в двух скважинах найдена высококачественная нефть. Он отметил, что ее запасы оцениваются в один миллиард долларов.