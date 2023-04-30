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20:15, 30 апреля 2023Россия

Два украинца с поддельными документами запустили беспилотник в московском районе

Shot: два украинца с поддельными документами запустили неизвестный дрон в Южном Бутово

Фото: Leah Millis / Reuters

Двое граждан Украины с поддельными документами запустили неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в московском районе Южное Бутово. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По доступной информации, обоих задержали. Коптер обнаружили местные жители в одном из дворов на улице Адмирала Ушакова. На место были вызваны представители правоохранительных органов. Прибывшие сотрудники полиции определили, откуда был запущен дрон.

Оказалось, что аппарат запустили два брата 36 и 38 лет, уроженцы города Хмельницкого. При проверке документов выяснилось, что в паспортах у обоих стоят поддельные штампы о регистрации и разрешении на проживание. В настоящий момент возбуждено уголовное дело и проводится следственная проверка. Запущенный БПЛА отправлен на экспертизу.

Ранее очевидцы рассказали о летящем в сторону Москвы крупном беспилотнике. Не исключено, что дрон могли спутать с гражданским самолетом.

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Сергей Равин
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