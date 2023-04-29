Очевидцы сообщили о летящем в сторону Москвы крупном беспилотнике

Shot: экстренные службы проверяют информацию о летящем в сторону Москвы крупном БПЛА

Экстренные службы проверяют сообщения о крупном беспилотном летательном аппарате (БПЛА), якобы летящем над Чеховом в сторону Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источник.

Очевидцы рассказали, что видели странный объект на 75-м километре трассы М-2 «Крым». Сейчас эта информация проверяется. Не исключено, что дрон могли спутать с гражданским самолетом.

Утром 29 апреля стало известно, что в Севастополе загорелся резервуар с топливом. В результате атаки двух беспилотников на нефтебазу в микрорайоне Казачья Бухта были повреждены четыре цистерны. Позже губернатор региона Михаил Развожаев уточнил, что до нефтяного резервуара долетел лишь один беспилотник, второй был поражен.