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04:12, 30 апреля 2023Из жизни

Карл III наденет на коронацию мантию короля Георга VI

Sky News: король Британии Карл III наденет на свою коронацию мантию Георга VI

Фото: Phil Noble / Reuters

Король Великобритании Карл III наденет на свою коронацию мантию короля Георга VI. Об этом сообщает Sky News.

Мантия в последний раз использовались на коронации Георга VI 1937 году, ей почти 90 лет.

Также отмечается, что королева-консорт и супруга Карла III Камилла наденет на коронацию мантию длиной 5,5 метра, которая была изготовлена для коронации Елизаветы II в 1953 году. На ней будут вышиты изображения пчел и жуков, «которые отражают темы природы и окружающей среды и любовь их величеств к миру природы», поделился представитель Букингемского дворца.

Карл III стал королем Великобритании после смерти матери, Елизаветы II. Нынешний монарх почти 70 лет дожидался возможности взойти на престол — дольше всех других наследников в истории страны.

Официальная церемония коронации нового правителя Великобритании пройдет 6 мая 2023 года.

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Марина Совина
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